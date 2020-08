Faggiano, il ds lascia ufficialmente il Parma. Ma il futuro non sarà a Firenze

Daniele Faggiano, ex ds del Parma passa al Genoa, adesso c’è anche l’ufficialità. Il dirigente in passato era stato accostato più volte alla Fiorentina senza mai far sfociare l’interesse in qualcosa di più concreto. Questo il comunicato del Genoa

Il Genoa CFC S.p.A. comunica di aver raggiunto un’intesa per il conferimento dell’incarico di Direttore Sportivo a Daniele Faggiano. Dal Presidente Enrico Preziosi e da tutto il Club un caloroso benvenuto al neo dirigente rossoblù