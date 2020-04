Faggiano: “Difficile programmare ora il mercato. Campionato d’estate? Perché no”

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, parlando a Rai Sport ha fatto il punto della situazione:

Se potremo riprendere il campionato, lo dobbiamo fare solo se siamo tutti d’accordo e se tutti sono in sicurezza, altrimenti la frittata è dietro l’angolo. Dobbiamo evitare che questa situazione finisca per carte bollate, ma si limiti solo al campo. Quanto successo prima dello stop e la gestione delle ultime giornate di campionato è una situazione da non ripetere. Il mercato? Difficile parlarne ora e quasi impossibile programmare come muoversi, anche perché bisognerà capire in quali condizioni saranno le casse delle società… Giocare d’estate? Perché no, quando ero a Trapani a volte ci hanno fatto giocare alle 15 d’agosto… Se si può giocare a Natale o a Pasqua, lo si può fare anche d’estate.