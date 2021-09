Ex viola, Salah fa 100 in Premier: ed è tra i più “veloci” a riuscirci

L'egiziano ci ha messo solo 162 partite per arrivare in tripla cifra di gol in Premier League

Redazione VN

Ennesimo record per Mohamed Salah. Segnando nell'ultimo match tra Liverpool e Leeds, l'ex viola ha raggiunto quota 100 gol segnati in Premier League con la maglia Reds in sole 162 presenze. Nessuno ci era riuscito prima di lui con la maglia del Liverpool. In generale meglio di lui, nel raggiungere la tripla cifra nel campionato inglese, sono stati sono Shearer (in 124 partite), Kane (in 141), Aguero (147) e Henry (160).