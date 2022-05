Ex viola: Ribery espulso dalla panchina in Salernitana-Cagliari. Il motivo

Dopo il vantaggio dei padroni di casa, si è scatenata una rissa a bordo campo che ha visto il francese tra i più agitati

Forse il campionato di Franck Ribery è già finito con due turni di anticipo, visto che adesso l'ex attaccante della Fiorentina rischia una squalifica non breve per quanto accaduto in Salernitana-Cagliari. Dopo il gol del vantaggio granata, arrivato grazie ad un rigore trasformato da Verdi, si è scatenata una rissa tra le due panchine che ha visto proprio il francese tra i più attivi. L'arbitro Di Bello nel tentativo di riportare la calma ha anche espulso lo stesso Ribery e Radunovic del Cagliari. L'ex Bayern senza protestare si è diretto verso gli spogliatoi [Leggi tutta la cronaca di Salernitana-Cagliari, dalla rissa al pareggio giunto al 99° minuto].