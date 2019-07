Ex viola, Pjaca è una grana per la Juventus. Partirà solo a fine mercato

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il mirino è puntato sul futuro di Marko Pjaca. Il giocatore è rientrato alla Juve dopo l’esperienza alla Fiorentina, conclusa con un brutto infortunio per il quale l’esterno croato è al lavoro per recuperare la condizione fisica. Pjaca, si legge, sarebbe in attesa di conoscere il suo futuro. Per l’ex Dinamo Zagabria, però, servirà aspettare la metà di agosto, quando potrà tornare ad allenarsi regolarmente in gruppo.