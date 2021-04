Ex viola: Ilicic-Dea, idillio finito? Gasp lo pungola: “Deve cambiare marcia”

Lo sloveno, alla Fiorentina dal 2013 al 2017, può cambiare casacca a fine stagione

Soltanto un anno fa si parlava di lui come autentica sorpresa in Champions League, oggi invece la situazione pare radicalmente cambiata per Josip Ilicic. Lo sloveno ex Fiorentina non è più quel punto fermo per l'Atalanta come era appunto dodici mesi fa. Ultimamente sono più le panchine che le maglie da titolare, oggi poi in conferenza stampa è arrivata pure la stoccata del suo allenatore, Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro ha detto: "In tanti devono cambiare marcia, a partire da Ilicic. Se tutti daranno il loro contributo raggiungeremo il nostro obiettivo più facilmente".