Ex viola: Alonso vincente come il nonno. Ecco un’altra Champions in famiglia

L'ex terzino sinistro della Fiorentina segue le orme del nonno paterno che aveva già vinto la manifestazione continentale per club più importante con la maglia del Real

L'ex terzino sinistro della Fiorentina Marcos Alonso con la vittoria contro il City in finale porta nella bacheca della sua famiglia un'altra Champions League. Ed è proprio questo il particolare record del difensore spagnolo: per la prima volta nella storia un calciatore nipote di un giocatore campione nella competizione continentale più importante per club ottiene lo stesso prestigioso traguardo. Il numero 3 del Chelsea, infatti, fa parte di una vera e propria dinastia di grandi giocatori: il primo fu appunto suo nonno, Marquitos, forte difensore del Real Madrid degli anni '50 e vincitore di cinque campionati spagnoli ma anche di cinque Coppe Campioni (la seconda nel 1957 contro la Fiorentina); poi il padre dell'ex gigliato, Alonso Pena, attaccante di Atletico Madrid e Barcellona. Nella finalissima di quest'anno tra Chelsea e Manchester City il terzino spagnolo è rimasto per tutti i 90' in panchina.