Ex prep. viola: “I calciatori non sono atleti, a loro viene chiesto spettacolo. I rischi…”

Personalmente – spiega il preparatore atletico dello staff di Montella Emanuele Marra a Giocopulito.it – ritengo che si sarebbe potuto dare l’assenso a ricominciare anche alle categorie inferiori, non solo alla serie A. Ovviamente con tutte le garanzie di sicurezza da riconoscere legittimamente ai calciatori e con il loro benestare. Il problema che potrebbe emergere non è legato tanto all’attività dell’allenamento in sé quanto, piuttosto, alla condizione socio-ambientale che stiamo vivendo e che potrebbe mettere i giocatori in un situazione di rischio potenziale. Mi spiego: le informazioni continue che riceviamo sull’andamento della pandemia tolgono quella serenità mentale di fondo che consente al sistema immunitario di essere attivo e quindi più capace di respingere l’eventuale aggressione del virus. Il sistema immunitario dei calciatori è mediamente buono: lo dimostra il fatto che, di quelli che hanno contratto la malattia, in pochissimi sono dovuti ricorrere a cure particolarmente intense. Ecco, il fatto di riprendere ad allenarsi in una situazione di timore e incertezza, quando non di paura di ammalarsi vera e propria, potrebbe ridurre le loro difese immunitarie e costituire un fattore di rischio in più per la salute. I calciatori non sono veri atleti, interessa solo che producano spettacolo”.