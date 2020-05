Ex d.g. Federcalcio: “Gli altri settori ripartono, perché il calcio no? Troppa gente rema contro”

Antonello Valentini, ex d.g. della Federcalcio, è intervenuto a Radio Bruno: “Dall’incontro tra Gravina e Conte conoscermo quale sarà il futuro del calcio, dobbiamo però dire che il rischio zero non esiste. Non esiste nel calcio e non esiste nel resto della vita. Non sono tra quelli che vogliono giocare a tutti i costi ma se da lunedì i settori produttivi italiani ripartono, non vedo perché non possa farlo anche il calcio. In altri campi non si rischia meno. Spadafora ha dato una grande dimostrazione di incoerenza, ha avuto pochi consiglieri e troppi ‘consiglioni’. C’è troppa gente che continua a remare contro il calcio”.