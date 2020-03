Europeo da rimandare? Non per l’Uefa: confermata la cerimonia d’apertura del 12 giugno

L’Uefa non ci pensa proprio a posticipare, tantomeno al prossimo anno, l’Europeo. Secondo As, infatti, la massima organizzazione calcistica continentale non ne vuol sapere di rimandare questo appuntamento e ha confermato che la cerimonia di apertura si terrà il prossimo 12 giugno a Roma. Questo, nonostante un contatto continuo con l’Oms. Insomma, per ora l’emergenza Coronavirus non sembra preoccupare l’Uefa, che sta confermando tutte le date relative alla manifestazione per Nazionali.