“El Número Nueve”, il 23 ottobre l’anteprima mondiale del film su Batistuta

SenseMedia è lieta ed onorata di annunciare che il film ufficiale sulla vita e carriera del calciatore argentino, Gabriel Omar Batistuta, dal titolo “El Número Nueve – Gabriel Batistuta”, sarà presentato come Evento Speciale della 17° edizione di “Alice nella Città”, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. “El Número Nueve – Gabriel Batistuta”, prodotto da SenseMedia, scritto e diretto da Pablo Benedetti, è la storia che racconta la vita e la carriera calcistica di Gabriel Batistuta. Dagli albori alla consacrazione del mito, sarà lo stesso protagonista ad accompagnare lo spettatore lungo un filo conduttore permeato di ricordi e aneddoti mai svelati. Un quadro intimista, uno sguardo sincero volto a mettere in luce ogni segreto, ogni retroscena capace di chiarire ancora più a fondo i caratteri della sua persona, dell’uomo che per tutti, da sempre, si cela dietro un memorabile numero 9. Non essere un numero per essere libero, incarnare un numero per essere unico…perché questo è Batistuta. Il film-documentario verrà presentato in anteprima mondiale mercoledì 23 ottobre alle ore 21.30, preceduto da una proiezione al mattino riservata agli studenti delle scuole. Gabriel Batistuta parteciperà a entrambi gli appuntamenti.