Ds Lecce: “Fiorentina su Farias e Dell’Orco? Abbiamo tenuto i giocatori più importanti. Saponara…”

Intervistato da TMW, il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha parlato dell’interessamento della Fiorentina per Farias e Dell’Orco e di Riccardo Saponara, prelevato proprio dal club viola:

La Fiorentina aveva pensato a Farias e a Dell’Orco? I giocatori più importanti abbiamo voluto trattenerli. Peraltro abbiamo ricevuto anche una richiesta per Petriccione. E c’è stato qualche pour parler per Falco. Ma non potevamo privarci dei nostri giocatori migliori. C’è in ballo una salvezza che è in equilibrio

Gli acquisti? Il primo impatto è stato buono, ma dobbiamo lavorare. Sono soddisfatto di tutti i nuovi arrivi. Penso a Donati, Barak, Deiola e Saponara. Cosi come Paz che ci darà una mano. Dobbiamo però combattere fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Quella di domenica è stata una partita, ma si vince con la continuità.