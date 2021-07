DS Empoli: “Non ho ascoltato offerte, voglio consacrarmi qui”

Pietro Accardi esprime soddisfazione per essere rimasto all'Empoli

Il nome di Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, è circolato per alcuni giorni in orbita Fiorentina, fino a quando gli azzurri non hanno rinnovato il suo contratto. Oggi, in occasione della presentazione del nuovo tecnico Aurelio Andreazzoli, Accardi ha parlato della prosecuzione del suo rapporto con la squadra toscana: