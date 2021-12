Diritti tv e non solo. L’Assemblea di Lega: “No ai Mondiali ogni due anni”

Quest'oggi le società di Serie A si sono riunite in video-conferenza per affrontare molti temi

Al termine dell'Assemblea di Lega Serie A in cui le venti società hanno discusso, in video-conferenza, soprattutto di diritti tv e della loro commercializzazione in Medio Oriente e Nord-Africa, l'amministratore delegato Luigi De Siervo, collegato da Londra dove ha partecipato al Forum delle Leghe Mondiali, ha così commentato l’esito della riunione che doveva affrontare il progetto Fifa del Mondiale biennale: “La richiesta emersa oggi da parte di oltre 40 Leghe è inequivocabile: la Fifa deve abbandonare la sua proposta. Sono stati presentati degli studi che dimostrano il negativo impatto economico del progetto Fifa sulle competizioni domestiche, non può essere accettata una decisione su un tema così vitale senza il consenso delle Leghe, delle Società e dei giocatori”.