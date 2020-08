Di Francesco a Cagliari con “pieni poteri”: sarà un manager all’inglese

Eusebio Di Francesco ricomincia da Cagliari, dopo essere stato tra i profili valutati dalla Fiorentina. L’allenatore ex Sampdoria e Roma è sbarcato stamattina in Sardegna per iniziare la sua nuova avventura che avrà dei connotati particolari. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Giulini ha deciso di affidargli pieni poteri secondo il modello Premier League. Di Francesco si occuperà non solo del campo ma anche del mercato. Non è un caso che ieri abbia salutato il diesse Marcello Carli. Al suo posto ci sarà il giovane Pierluigi Carta che dopo l’esperienza maturata prima nelle giovanili rossoblù, poi a Olbia e in questa stagione di nuovo alla corte di Giulini, sarà prezioso consigliere del tecnico-manager.