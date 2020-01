Per la prima giornata di ritorno, il designatore Nicola Rizzoli prova alcuni giovani su partite che potrebbero rivelarsi poi ad alto rischio. Andiamo ad analizzare alcune di queste partendo dalla designazione di Pasqua per Napoli-Fiorentina un giovane che sta facendo molto bene. La partita è delicata ma lui ha già fatto vedere le sue capacità. I nodi potrebbero venire al pettine invece su quelle gare in cui si gioca per la permanenza in serie A come Bologna-Verona che crediamo non sia proprio la partita adatta ad un esordiente come Ayroldi. Vista la situazione sarebbe stato logico attendersi per lo meno un arbitro più esperto . Non è da meno la designazione di Giua per Brescia-Cagliari. Il Brescia non è nelle ultimissime posizioni in classifica per cui sarà partita vera e crediamo che il giovane Giua non abbia l’esperienza per una gara del genere.

Per le altre partite invece Rizzoli ha utilizzato arbitri internazionali oppure fischietti che hanno un curriculum di buon livello. Queste designazioni fanno riflettere la situazione momentanea della classe arbitrale che non ha un grandissimo ricambio. I giovani che pensavamo fra i più bravi non hanno dato finora quelle garanzie che tutti si aspettavano. In conclusione possibili rischi su due gare, quelle di Bologna e Brescia .

Simone Pagnini