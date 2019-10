Delio Rossi: “Domenica mi aspetto una partita tattica, ciò che farà la differenza…”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato Delio Rossi, queste le sue dichiarazioni:

A parità di giocatori la differenza la fa la società. A fine stagione le qualità manageriali possono valere punti in più. Avere il nuovo Centro Sportivo sarà fondamentale per lavorare bene, unirà il settore giovanile dando un punto di riferimento. La Fiorentina è una squadra quadrata bella da vedere. Sarà importante evitare infortuni, le alternative valide ai titolari sono poche. Ribery non mi ha sorpreso, lo conoscevo bene. Il campione è colui che si allena e ragiona da campione, lui lo è. Non è semplice essere al top dal punto di vista tecnico, fisico e mentale. La Lazio è una squadra forte, il centrocampo è impressionante. Domenica mi aspetto due squadre che giocheranno a specchio, la giocata del singolo farà la differenza.