De Rossi: “In curva da tifoso? Inizialmente volevo andare a Firenze, poi…”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, Daniele De Rossi, ex centrocampista di Roma e Nazionale, ha rivelato anche un retroscena sulla sua presenza in curva durante l’ultimo derby della Capitale: “E’ nata come una battuta, uno scherzo con degli amici. Avevo sempre detto di voler andare in Curva a vedere il derby serenamente. Inizialmente volevo andare a Firenze, ma la Roma veniva da tante vittorie consecutive e ho fatto lo scaramantico. Mi sono divertito a stare lì, era l’unico stratagemma. Un ragazzo dietro di me mi ha riconosciuto, ma devo ringraziarlo, perché mi ha fatto godere quella partita”.

