De Paul chiude la porta: “Non chiederò mai la cessione! A Udine mi hanno cresciuto”

Rodrigo De Paul è felicissimo a Udine, e lo sta facendo capire con le prestazioni sul campo. L’argentino, a lungo nel mirino della Fiorentina e non solo, ha confessato al Corriere dello Sport di voler farsi trovare pronto nel caso arrivasse la chiamata di una big con offerta congrua al suo club, ma a Sportitalia ha ribadito di non avere alcuna fretta: “Non andrò mai via da Udine chiedendo la cessione o sbattendo la porta. Qui mi trovo bene, mi hanno cresciuto e io non ho intenzione di andarmene”.