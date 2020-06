De Magistris: “La Fiorentina non ha giocato contro il Brescia. Stadio? Alla fine non si farà”

Gianni De Magistris, tifoso d’eccezione ed ex pallanuotista, è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

La Fiorentina contro il Brescia non ha giocato. La differenza nel tasso tecnico tra le due squadre era abissale eppure non siamo riusciti a vincere. Stasera contro la Lazio servirà maggiore determinazione per fare punti. Dopo tre mesi di divano, considerando il caldo ed il calendario, sarà fondamentale la preparazione fisica, anche più della testa. Necessario organizzarsi adeguatamente come squadra e non come singolo per aiutarsi nei momenti di difficoltà. Stadio nuovo? Penso che alla fine non si farà da nessuna parte, gli ostacoli sono troppi sia a Campi che a Campo di Marte. Commisso è rimasto imbottigliato nella burocrazia italiana.