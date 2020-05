D’Amico: “Criscito alla Fiorentina? Ecco perchè è saltato l’affare”

Il procuratore Andrea D’Amico è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana per commentare i temi di attualità del calcio italiano:

Il protocollo del CTS è troppo complicato, sembra stipulato dalla Nasa. Dobbiamo fare un calcolo di rischio e di opportunità. Una positività incerta non può fermare tutto l’ambiente. L’operazione Criscito alla Fiorentina? Non se n’è fatto nulla per la volontà del giocatore. Era particamente tutto fatto ma da capitano del Genoa non se l’è sentita di lasciare la sua squadra.