Dal Pino: “Vogliamo stadi pieni dal 22 agosto. Saremo incentivo al vaccino”

Le parole del presidente della Serie A dalla cerimonia del nuovo calendario

Il ritorno del pubblico alle partite? La Serie A ci spera. Il presidente Paolo Dal Pino durante la cerimonia del nuovo calendario ha detto: "Noi il 22 di agosto vogliamo vedere gli stadi pieni con il green pass. Lo diciamo anche per il bene del nostro Paese, possiamo essere un volano importante per l'incentivo alla vaccinazione e per la messa in sicurezza del Paese".