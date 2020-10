Dal centro sportivo: buone notizie da Ribery, Callejon e Barreca in attesa

Questa mattina, come riportato da Radio Bruno Toscana, allenamento intenso della prima squadra agli ordini di mister Iachini. Il tutto sempre senza i nazionali in giro per l’Europa. Iniziato alle ore 10, è terminato poco prima delle 12 sotto lo sguardo attento di Rocco Commisso. Il patron si è gustato anche la combattuta partitella finale. Novità su Callejon e Barreca, entrambi inizieranno ad allenarsi in gruppo da domani dopo aver letto l’esito del secondo tampone. Per ora solo sedute individuali. Buone nuove anche per Ribery, il francese oggi si è allenato a pieno ritmo senza particolari dolori alla caviglia. Il francese sta meglio e tutto suggerisce un suo ritorno dal primo minuto contro Lo Spezia.