Dal Belgio: Il Viola Club Bruxelles dice stop al razzismo

Riceviamo questa lunga mail dal Viola Club Bruxelles che oltre è uno dei più rappresentativi numericamente e i suoi rappresentati sanno bene cosa vuol dire convivere con persone di etnia svariata. Ecco il testo della mail

Il Viola Club Bruxelles riunisce una delle più’ grandi comunità’ di tifosi viola che vivono all’estero. Seguiamo con grande passione la nostra amata Fiorentina dal 2007, anno della fondazione del club a Bruxelles. Il nostro Club e’ una associazione apolitica. Tuttavia, oltre all’amore per i colori viola e per il c alcio giocato, siamo accomunati da un profondo legame con i valori fondanti dello sport e pure dei valori europei. Per questo riteniamo doveroso esprimere una ferma condanna di ogni manifestazione di razzismo senza se e senza ma. Riteniamo oltremodo importante far risuonare il nostro messaggio forte e chiaro dopo i recenti fatti di cronaca, in particolare dopo le folli dichiarazioni d i un sedicente capo della tifoseria veronese. Dichiarazioni che fanno ancora più male, data la storica vicinanza che ci lega ai tifosi scaligeri. C onfidiamo e ci aspettiamo che molti di loro , ad iniziare dalla società, prendano le distanze da tali opinioni deliranti.