Da Roma: “Sarebbe triste se fossimo noi a decidere il futuro di Montella”

Il giornalista e tifoso della Roma, Carlo Zampa, ha parlato a NSL Radio Tv in vista della gara contro la Fiorentina:

Troppe volte abbiamo visto la Roma cambiare, stravolta, fatta anche senza le indicazioni giuste da parte del tecnico. Speriamo sia la volta buona questa, ma lo vedremo a giugno prossimo. Però a prescindere bisogna continuare a fare bene anche in questa stagione. Secondo me venerdì gioca Smalling, visto anche che c’è la pausa. Anche Kluivert potrà fare bene con la Fiorentina, anche se non è al 100%. Io non credevo all’esclusione di Spinazzola contro la Spal, è rimasto molto deluso Fonseca dalla prestazione con il Wolfsberger, ma credo che giocherà lui con la Fiorentina a destra. Sarebbe triste che fossimo noi a decidere il futuro di Montella, ma a noi serve vincere per chiudere bene l’anno e vedere poi cosa accadrà a gennaio.