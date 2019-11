Cristiano Ronaldo salta l’Atalanta. E a giugno potrebbe lasciare la Juve

Cristiano Ronaldo salterà la partita di domani della Juventus contro l’Atalanta. “Al 99% non sarà convocato” ha detto oggi Maurizio Sarri, facendo riferimento ad un problema al ginocchio. Che non gli ha impedito però di giocare due partite consecutive con la maglia del Portogallo, dopo che si era aperto il caso per la reazione stizzita di CR7 alla sostituzione avvenuta col Milan. In tutto questo dalla Spagna arrivano rumors abbastanza clamorosi. Secondo El Chiringuito Tv, solitamente ben informato sul portoghese, Ronaldo sarebbe pronto a lasciare la Juve a fine stagione se non riuscisse a vincere la Champions League, nonostante un contratto in essere fino al 2022.