Crisi-Toro, Giampaolo: “Il mio futuro? Chiedete a Cairo. Ma sento la sua fiducia”

Chi sta messo peggio in classifica rispetto alla Fiorentina è il Torino di Marco Giampaolo, penultimo in classifica con appena sette punti in classifica. L’allenatore dei granata ha detto dopo il pari contro il Boplogna a Sky Sport:

Il mio futuro? Dovete chiedere al presidente Cairo ed al club, non a me. Nei miei confronti sono sempre stati perfetti dalla società e non posso dire assolutamente nulla. Sento la fiducia, per uscire da questa grande difficoltà abbiamo bisogno di tempo.