Criscitiello: “Juve-Dybala, frittata fatta. Ma forse i bianconeri sono contenti”

L'opinione (negativa) del giornalista sulle ultime mosse della Vecchia Signora

"Il giallo Dybala, alla Juventus, sta trovando lentamente delle risposte. Più negative che positive. C'è lo strappo e un giorno Dybala parlerà. Non ora. La Juventus, a quanto pare, la frittata l'ha fatta e forse è anche felice, così potrà mettere da parte i soldi del rinnovo di Dybala per l'ingaggio di Vlahovic. Sta di fatto che i titoli di coda sono partiti ma è grave che il numero 2 del club, prima della Supercoppa, spari a zero sul suo attaccante più forte. Non è da Juve. Ma molte cose, da tre anni, non sono più da Juve".