È stato inaugurato questa mattina, nella sala ‘Azeglio Vicini’ all’interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano, il nuovo corso per ‘Allenatore Professionista di Prima Categoria – Uefa Pro’.

Si tratta del massimo livello di formazione per tecnici di calcio riconosciuto a livello europeo; il cosiddetto ‘Master’, che da oggi e fino alla prossima estate vedrà impegnati – nello studio in aula e nella pratica da Mister sui campi da gioco – molti volti noti del calcio italiano, vogliosi di completare il proprio percorso di studio per diventare allenatori.

Tra i partecipanti ci sono due campioni del mondo del 2006 come Andrea Pirlo e Luca Toni, l’allenatrice della Nazionale femminile Under 17 Nazzarena Grilli, e tanti altri nomi conosciuti dal grande pubblico, come Cristian Chivu, Paolo Montero, Thiago Motta e Walter Samuel

Durante i vari mesi di lezione, gli allievi saranno chiamati anche a frequentare stage formativi presso alcune società, per confrontarsi con i tecnici e carpire direttamente da loro le metodologie adottate. Dopo la pausa estiva, al termine delle lezioni, i corsisti potranno sostenere gli esami finali per ottenere la licenza Uefa Pro: in caso di esito positivo, potranno così allenare in qualsiasi categoria, comprese la Serie A e la Serie B maschile. Lo riporta Adnkronos.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire il Master: Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Francesco Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Cristian Eugen Chivu, Mirko Conte, Matteo Contini, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Vincenzo Italiano, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Thiago Motta, Angelo Palombo, Andrea Pirlo, Walter Adrian Samuel, Manuela Tesse, Luca Toni e Emanuele Troise.