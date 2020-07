Corsi: “Alla Fiorentina serve un centravanti. Giovani? Sbagliato sottovalutare Gori”

L’ex Direttore sportivo della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista al Brivido Sportivo. Questi i passaggi più interessanti:

Affiancare Pradè ad un altro dirigente è sbagliato. Due galli nello stesso pollaio si ostacolano. In attacco invece punterei un elemento d’esperienza che garantisca gol, un veterano per aiutare Vlahovic nella sua crescita. Il serbo è un talento puro da coltivare. Giovani gigliati? Si è distinto particolarmente Gabriele Gori con l’Arezzo, le sue doti non vanno sottovalutate.