Coppa Italia, il Parma ospita il Venezia: in campo ben tre ex viola

Laurini e Sepe da una parte, Lezzerini dall’altra. Si stanno sfidando proprio adesso Parma e Venezia, in campo per il terzo turno di Coppa Italia. Nei ducali debutta con la maglia crociata in un partita ufficiale Vincent Laurini, una delle prime cessione del Pradè 2.0 ques’estate. Ma gli ex viola di questa partita non si fermano qui, considerando anche i due portieri: nel Parma Luigi Sepe, autore di una breve parentesi durante la prima stagione di Paulo Sousa, mentre nei lagunari tra i pali troviamo l’ex Primavera Luca Lezzerini.