Coppa Italia, il Napoli supera l’Empoli con fatica e passa il turno

Chi si attendeva una passeggiata di salute in vista del rientro in Serie A (proprio contro la Fiorentina: gara in programma per domenica ore 12:30) si è sbagliato di grosso: per il Napoli passare gli ottavi di Coppa Italia è stato molto più complicato del previsto. Gli azzurri di Gattuso sono andati in vantaggio per due volte (Lozano e Di Lorenzo) e in entrambe si sono fatti rimontare dall’Empoli ospite allo Stadio Maradona. È servito l’ingresso in campo dei titolari (Insigne, Fabian Ruiz e Zielinski) per riportare la gara sui giusti binari ancora una volta, grazie alla rete di Petagna al 76′. Dopo la vittoria last-minute della scorsa giornata di campionato a Udine, per il Napoli ancora una volta una gara di grande sofferenza. Segno che il periodo, per Gattuso & co, non è quello della forma migliore.