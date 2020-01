E’ andato in archivio ieri sera il primo quarto di finale della Coppa Italia 2019/2020. Il Napoli (1-0 alla Lazio) attende la vincente di Inter-Fiorentina, gara che si disputerà mercoledì 29 gennaio a San Siro (ore 20:45). Per quanto riguarda le altre gare, stasera in campo la Juventus e la Roma. Questo il tabellone completo: LEGGI.