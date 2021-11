Conte torna in Premier: tutto fatto col Tottenham. Stipendio da capogiro

Il tecnico leccese fa ritorno a Londra

Il Tottenham ha esonerato quest'oggi il proprio tecnico Nuno Espirito Santo. Il portoghese ha pagato una classifica poco gratificante in Premier e l'ultimo KO interno contro il Manchester United. L'annuncio del sostituto è soltanto questione di dettagli. Si tratta di Antonio Conte, che è pronto a tornare in panchina dopo l'avventura interista. Secondo il super esperto di mercato Nicolò Schira, l'allenatore ex Juve guadagnerà cifre monstre con gli Spurs. Per lui è pronto un contratto fino al 2023 da 15 milioni a stagione con opzione di rinnovo per un altro anno.