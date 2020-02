Inter ko, Conte sotto accusa: “Tratta Eriksen come se fosse Benassi”

Vi proponiamo un passaggio dell’editoriale di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Si parla di Inter:

Conte ha chiesto Eriksen come se fosse Benassi e non lo ha fatto ancora giocare. La sottomissione della società a un tecnico che l’ha accusata di qualunque cosa e costretta a prendere qualunque cosa. Eriksen, un grande giocatore ma un eccesso in un centrocampo alla Conte, è sostituito da Vecino che doveva andarsene.