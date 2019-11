Conte il… sessuologo: “Ecco che posizione consiglio ai miei giocatori”

Allenatore, ma anche…sessuologo. Nella conferenza stampa di vigilia della partita contro il Torino, in programma questa sera, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha dato anche alcuni piccanti consigli ai suoi giocatori in tema di sesso (parole riprese da gazzetta.it):

In periodo di competizione, il rapporto non deve durare a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile, quindi restando sotto la partner. E poi consiglio di farlo preferibilmente con la propria moglie così non si è costretti a fare una prestazione eccezionale.