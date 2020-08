Clamoroso Juventus, uno tra Ronaldo e Dybala potrebbe essere ceduto

Il primo nodo di Pirlo è lo stesso che in due anni nessuno è riuscito a sciogliere: Dybala e Ronaldo oppure Dybala o Ronaldo? Lo scrive Repubblica che poi riporta alcune critiche di Andrea Pirlo, quando vestiva i panni dell’opinionista Sky, nei confronti del numero 10 argentino. Sembra che il nuovo allenatore parta da un presupposto: Dybala deve mettersi al servizio di Ronaldo anche se la Joya vorrebbe un ruolo centrale nella Juve e che gli venisse riconosciuto sia attraverso un nuovo contratto sia con un strategia di mercato che badasse alle sua caratteristiche, al suo ruolo in campo. Vendere Ronaldo porterebbe sollievi enormi al bilancio, ma se si esclude il solito Psg all’orizzonte non si intravedono club da Champions orientati a un investimento di questa portata su un 35enne. Dybala ha più mercato e garantirebbe liquidità, la Juve pensa che potrebbe ricavarne 100 milioni, ma è anche il più amato dai tifosi.