Chiesa non basta, l’Italia campione d’Europa impatta sulla Bulgaria: 1-1

La prima partita dopo il trionfo di Londra non va nei migliori dei modi per la selezione azzurra

Davanti a Rocco Commisso e Joe Barone, l'Italia campione d'Europa non va oltre il pareggio contro la Bulgaria (1-1), tra le cui fila ha giocato in difesa anche l'ex viola Petko Hristov, ora allo Spezia. Passati in vantaggio con l'ormai solito Federico Chiesa, autore di un gran gol col sinistro da fuori, gli ospiti hanno trovato il pari in contropiede poco prima del riposo, dopo un errore in chiusura di Florenzi. La sfida di domenica contro la Svizzera diventa ancora più importante in chiave qualificazione.