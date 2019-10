Torna a parlare Chiesa: “Ammiro Mpabbé per quello che sta facendo alla sua età”

“Un personaggio a cui mi ispiro? Ammiro Kylian Mbappé, considerando quello che sta facendo e la sua giovane età”. Federico Chiesa torna a parlare, e lo fa attraverso la rivista Men’s Health. Non si parla di calcio, di Fiorentina e del suo chiacchieratissimo futuro, ma di metodi di allenamento e recupero dall’attività sportiva. Sugli avversari più forti affrontati in carriera il n° 25 dice: “Faccio fatica a farti un nome. In Italia ci sono da sempre difensori fortissimi. E anche in campo internazionale mi sono sempre confrontato con campioni di altissimo livello. Diciamo che oggi non è mai facile per un attaccante vincere i duelli e arrivare in porta. Ti devi sudare ogni centimetro del campo e ogni spazio”.