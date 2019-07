Queste le parole di Massimo Cellino oggi a Sky Sport in chiave mercato, coinvolgendo indirettamente anche la Fiorentina: “Quest’estate non se ne parla proprio di vendere i miei gioielli (tra cui Tonali, che tanto piace al club viola, n.d.r.), non ce lo possiamo permettere, ci aspetta una stagione complicata contro avversari forti. Balotelli? E’ al di là delle nostre possibilità”.