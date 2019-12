Cellino ammette: “Su Balo ho detto una ca**. Può andare via gratis, ma spero resti”

“La mia frase è stata strumentalizzata, ma indubbiamente ho detto una caz…ta. Volevo sdrammatizzare, forse l’ho fatto un po’ troppo”. E’ questa la mezza ammissione di Massimo Cellino a Le Iene, a distanza di qualche giorni da quella battuta infelice su Balotelli. Il presidente del Brescia ha poi rivelato: “Mario è triste perché non riesce ad esprimere il suo calcio. Ci parlo tutti i giorni. A gennaio può andare via gratis, ma spero rimanga. Se va via, abbiamo perso la scommessa entrambi”. INTANTO STA PER RI-CAMBIARE IL TECNICO