Cecchi: “Una frase di Barone mi ha fatto male. Vlahovic e Batistuta…”

L'opinionista esalta Vlahovic e sull'Unico Dieci dice: "Come può dire Barone che Antognoni non ama la Fiorentina?"

"Vlahovic è una condizione di felicità contagiosa, è l'opposto del Chiesa dello scorso anno. A lui della trattativa sul rinnovo sembra fregare poco. Lui come Batistuta? Non si può paragonare, però mi sembra che Vlahovic abbia la pasta del Batistuta, è un signore che può costruirsi e arrivare dove arrivò Batistuta. E' un leader naturale e un centravanti nato. L'addio di Antognoni? Chi è della mia generazione ha un'ammaccatura nel cuore. La frase che più mi ha fatto male di Barone è stata 'se amava la Fiorentina sarebbe rimasto'. Ma come si può dire una cosa del genere? Poi Barone e la Fiorentina avranno avuto le loro ragioni, ma per un fatto di bellezza e rispetto della storia Antognoni sarebbe dovuto rimanere".