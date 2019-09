Secondo quanto riportato da Repubblica, Vittorio Cecchi Gori durante la notte è stato operato d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma a causa di un appendicite acuta. In seguito all’intervento, perfettamente riuscito, è stato ricoverato per precauzione. Fonti interne all’ospedale fanno sapere che il paziente è in netto miglioramento e che presto verrà dimesso dal reparto di terapia intensiva.