C’è Milan-Genoa: Pioli, Badelj e un abbraccio infinito. Pensando ad Astori

La Gazzetta dello Sport sottolinea il grande legame che c'è tra i due ex viola che domani alle 12:30 saranno avversari. Un legame che va oltre il campo da gioco

Domani il lunch match sarà quello che vedrà opposte Milan e Genoa in una gara delicata per entrambe. E la Rosea sottolinea l'incontro che ci sarà sicuramente prima o dopo la gara tra Stefano Pioli e Milan Badelj, i quali hanno qualcosa di molto importante in comune: la stagione 2017/2018, quella dell'anno vissuto insieme a Firenze e contrassegnata, purtroppo, dalla tragica scomparsa del capitano gigliato, Davide Astori. Un evento drammatico che rafforzò un legame già forte e solido come quello tra il tecnico emiliano ed il centrocampista croato. "Milan era il mio punto di riferimento, in campo, certo, ma anche e soprattutto fuori", ha detto di lui Pioli. "Ero in scadenza ma mi ha sempre lasciato libero di decidere senza mai togliermi fiducia. Mi ha trasmesso sempre molta stima", ricorda Badelj.