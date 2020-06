Castillejo, sospiro di sollievo: fermati in Toscana i rapinatori

Sospiro di sollievo per quanto riguarda il giocatore del Milan Castillejo, è stato infatti recuperato il costoso orologio sottrattogli ieri (LEGGI QUI). Una pattuglia della polizia stradale di Arezzo ha fermato due 30enni italiani di Brugherio (Milano) in un’area di servizio sull’A1: i due malviventi avevano con sé il prezioso orologio da polso sottratto al calciatore il giorno prima puntandogli una pistola in faccia.