Caso Suarez, nuovo rinvio dell’udienza: mancano alcune trascrizioni

Il processo legato allo scandalo sull'attaccante continua a trascinarsi tra lungaggini burocratiche e sviste in sede di preparazione dei documenti

Nuovo capitolo nella vicenda del cosiddetto ' esame farsa ' per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez, oggi attaccante dell'Atletico Madrid all'epoca dei fatti nel mirino della Juventus, all'Università per Stranieri di Perugia. Come riferisce Calcioefinanza.it, è stata aperta e subito rinviata al 27 aprile l'udienza davanti al gup di Perugia, per una questione relativa alle trascrizioni di alcune intercettazioni ambientali .

Oggi sarebbero dovuti essere sentiti in aula Giuliana Grego Bolli (ex rettrice) e Simone Olivieri (ex direttore generale) per i quali la procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio, insieme a Stefania Spina (ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche) e all'avvocato Maria Cesarina Turco: i reati ipotizzati a vario titolo sono falsità ideologica e materiale e rivelazione di segreti d'ufficio.