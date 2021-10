Caso: “Sarri sbaglia approccio. Do un consiglio a Italiano”

Il doppio ex di Lazio-Fiorentina elogia il tecnico viola e consiglia: "Stasera meglio una tattica attendista per sorprendere la Lazio"

"La Lazio corre male all'indietro, i giocatori fanno fatica a rincorrere gli avversari. Fossi nella Fiorentina farei una tattica attendista anzichè andare in pressing alto che favorirebbe i contropiedi di Immobile, Pedro e Felipe Anderson. L'impatto di Sarri? Mettere in atto le sue idee sta creando delle situazioni molto difficili. Pensiamo al caso Luis Alberto, io credo che sia una follia lasciarlo fuori in nome del suo gioco. Ma così facendo penalizza la squadra. I giocatori di talento devono giocare sempre. Italiano invece è riuscito ad incidere subito sulla testa dei suoi giocatori, anche se per certi versi era più facile arrivando in una squadra che era reduce da un'annata negativa".