Caso Balotelli, la Procura apre due fascicoli per discriminazione razziale

La Procura della Repubblica di Verona ha aperto due fascicoli d’indagine, per l’ipotesi di reato di violazione della legge Mancino sull’istigazione alla discriminazione razziale, in merito alle dichiarazioni radiofoniche di Luca Castellini alla radio dopo Verona-Brescia, e per gli ululati contro Mario Balotelli partiti dal settore “Poltrone Est” dello stadio Bentegodi. Intanto il capo ultras gialloblu è stato bandito per 10 anni dallo stesso Hellas Verona: LEGGI QUI