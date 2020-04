Calcio Storico, stabilita la data del sorteggio. Torneo verso il rinvio a settembre

Come comunicato da una nota ufficiale, il sorteggio degli abbinamenti delle squadre del Calcio Storico Fiorentino si terrà domenica 12 Aprile nel Salone dei Cinquecento. Il sorteggio sarà valido per le prossime semifinali del Torneo. Manifestazione che quest’anno non si svolgerà nel mese di giugno a causa dell’emergenza Coronavirus. L’evento che ogni fiorentino porta nel cuore potrebbe svolgersi il prossimo mese di settembre se le condizioni sanitarie del paese lo permetteranno.

L’ assessore al Welfare ed alla Sanità Andrea Vannucci ha commentato:

Ci siamo riuniti con i presidenti dei quattro Colori e abbiamo valutato che non ci sono le condizioni perché il Torneo si svolga a giugno per i limiti imposti all’attività sportiva dilettantistica. Da parte nostra c’è tutta l’intenzione a valutare il rinvio a settembre, ammesso che ci siano le condizioni per disputare le partite.