Calcio, si studia la fase 3: il protocollo per le partite fra regole e ostacoli

(…) Fissati i criteri per la Fase 2 del calcio, è ora di pensare alla Fase 3: un nuovo protocollo, funzionale alla ripresa delle partite. In Federcalcio se ne parlava anche ieri: sarà diviso in due parti, una sulla salute e una logistica sui trasferimenti delle squadre tra le varie regioni, la sanificazione degli stadi e il numero di persone che potranno esserci, i distanziamenti negli spogliatoi, l’antidoping, i giornalisti. Unico vero ostacolo: proprio le Regioni. Chi convincerà De Luca (Campania) e Solinas (Sardegna) che sia più sicuro far entrare Ronaldo o Lukaku rispetto ai normali cittadini? Lo scrive Repubblica nazionale.